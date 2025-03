10 calciatori iconici al di là delle vittorie e delle sconfitte

Baggio e Maldini: i protagonisti di Italia ‘90 e USA ‘94

Protagonisti del terzo e del secondo posto dei Mondiali di Italia ‘90 e USA ‘94, Maldini e Baggio sono due delle icone italiane più ammirate al mondo. Il Divin Codino ci ha deliziato con le sue giocate in Serie A dal 1985 al 2004, mentre quel diavolo di Maldini ha giocato 25 stagioni nel Milan, diventando il calciatore di movimento con più presenze in Serie A, secondo soltanto a Gianluigi Buffon, altra icona del calcio italiano.

George Best e Paul Gascoigne: una bellezza tattica esilarante

Con queste due icone entriamo in una gara di eccessi: di bellezza tattica in campo, di follia esilarante fuori ma anche nel rettangolo verde. L’esplosività del nordirlandese e il suo amore per alcol e donne, espressamente dichiarato in diverse interviste, contro lo humor inglese più spiazzante, perché Gazza ne ha combinate di tutti i colori con qualsiasi club e persino nella Nazionale Inglese.

Zidane e Platini: l’eleganza esplosiva

Voliamo sul versante francese per scoprire due autentici talenti, che hanno offerto spettacolo in diverse ere del calcio, ma che si sono distinti per un’eleganza tattica unica, unita a una dose massiccia di creatività.

Qualità tattica è stata la parola d’ordine di questi due campioni, che comunque sono molto differenti tra loro per carattere, basti pensare che Michel Platini non è mai stato espulso in carriera e Zidane chiuse la sua carriera con la famosa testata a Marco Materazzi, nella finale dei Mondiali 2006 contro gli Azzurri. Al di là di tutto, Platini e Zidane restano le due icone francesi assolute nella storia del calcio e nella cultura pop.