10eLotto, a Sant’Agata di Militello vincita record da 2,5 milioni di euro

ROMA (ITALPRESS) – Una vincita straordinaria è stata centrata in Sicilia nelle estrazioni del Lotto. Un fortunato giocatore di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, ha centrato, con una spesa di 3 euro, un ’10‘ (la combinazione vincente è stata 3-6-7-8-9-10-11-13-14-30) che gli ha consentito di vincere 2,5 milioni di euro.

Si tratta – secondo quanto riporta Agimeg – della vincita più alta realizzata fino ad ora nel 2025 al 10eLotto a pari merito con quella realizzata a Bari. Sempre in Sicilia, ma a Randazzo, in provincia di Catania, era stata centrata un’altra vincita milionaria lo scorso 11 febbraio.

