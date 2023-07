10mila presenze in piazza per il concerto di Famao

Gela. Oltre 10 mila persone in piazza per il concerto di Angelo Famao. Il cantante neomelodico gelese emozionatissimo si è esibito per la prima volta nella sua città in quasi due ore di concerto.

“Non vedo l’ora di iniziare- ha dichiarato Angelo ai piedi del palco- per l’occasione ho preparato una scaletta speciale. Esibirmi nella mia città è un’esperienza totalmente nuova, mi tremano le gambe come non succedeva da tempo.”

Gli oltre 10mila fan di tutte le età provenienti anche dai paesi limitrofi hanno cantato a squarciagola per tutta la durata del concerto.

Ad aprire il concerto insieme alla finalista del premio Eleonora Lavore 2022, Aurora Portelli, e Clara Bellavia, vincitrice assoluta dello stesso premio il giovane Samuele di Natale , ragazzo affetto da autismo che ha portato sul palco una canzone che parla della sua malattia e che ha commosso il pubblico presente. Il piccolo Rosario Caci, Finalista del programma Rai “The Voice Kids “ ha presentato il suo brano inedito.

Presenti in piazza Umberto non soltanto i fan del cantante disco di platino ma anche tanti concittadini che hanno voluto dare sostegno al 27enne orgoglio gelese.