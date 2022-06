Gela. È cosa ormai nota che il 12 giugno il popolo italiano sarà chiamato al voto in occasione del referendum sulla giustizia .Quello che ancora presenta lacune è il motivo di questo voto. Per rispondere a queste domande l’ordine degli avvocati di Gela ha organizzato una tavola rotonda al teatro Eschilo per discutere le ragioni del si e le ragioni del no.

“Abbiamo organizzato questo incontro per solleticare la curiosità della gente- ha dichiarato Maria Giordano,presidente dell’ consiglio dell’ordine degli avvocati di Gela- I referendum così tecnici sono difficili da comprendere anche per gli addetti ai lavori perciò vogliamo che siano chiare le motivazioni del si e del no affinchè si possa valutare bene cosa scegliere. Il referendum è un grande strumento nelle nostre mani che però non viene capito e sfruttato nel modo giusto”.

“L’iniziativa è nata per contrastare la cortina di silenzio montata magistralmente da qualcuno per evitare che la gente vada a votare“- Ha poi aggiunto il tesoriere nazionale dell’organismo congressuale forense Emanuele Maganuco -”Noi non vogliamo pilotare nessun voto,vogliamo solo che i cittadini gelesi capiscano l’importanza di ogni singolo voto”