Gela. Uno sportello dove denunciare e raccontare, in tutta sicurezza, gli abusi e le violenze subite. Persone appositamente formate potranno ricevere richieste di aiuto di donne in situazione di disagio e/o vittime di violenza di genere, e di orientarle verso i percorsi appositi.

Lo sportello sarà inaugurato venerdì alle 170 in via Ossidiana, presso la Casa del Volontariato. Il servizio darà la possibilità a chi è vittima di violenza di qualsiasi genere, di effettuare colloqui di accoglienza per analizzare assieme a professionalità specifiche la situazione, valutare i bisogni e le possibili strategie per uscire dal disagio e dal maltrattamento, fornendo anche tutte le informazioni utili in relazione ai bisogni espressi, concordando e pianificando percorsi di uscita dalla violenza anche con l’aiuto di supporti psicologici forniti da consulenti esperte e qualificate.