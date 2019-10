Le accuse di disastro ambientale, aperto dibattimento: via alle prime testimonianze

Gela. A circa un anno di distanza dal rinvio a giudizio, è stato aperto il dibattimento nei confronti di manager e tecnici delle società del gruppo Eni, che in questi decenni hanno operato in città. E’ lo sviluppo della maxi indagine sul disastro ambientale, che sarebbe stato causato dalle attività industriali della multinazionale sul territorio locale. Dopo la valutazione delle innumerevoli eccezioni preliminari, sollevate soprattutto dai legali di difesa degli imputati, il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Ersilia Guzzetta e Angela Di Pietro), ha disposto l’apertura del dibattimento. Le accuse vengono mosse nei confronti di Giuseppe Ricci, Battista Grosso, Bernardo Casa, Pietro Caciuffo, Pietro Guarneri, Paolo Giraudi, Lorenzo Fiorillo, Antonino Galletta, Renato Maroli, Massimo Barbieri, Luca Pardo, Alfredo Barbaro, Settimio Guarrata, Michele Viglianisi, Rosario Orlando, Salvatore Losardo, Arturo Anania, Massimo Pessina, Enzo La Ferrera, Marcello Tarantino, Gaetano Golisano ed Emanuele Caiola. Il collegio ha autorizzato la sostituzione di alcuni periti di parte, come chiesto dalle difese. Tra le testimonianze ammesse, anche quella di Saverio Di Blasi, presidente dell’associazione ambientalista “Aria Nuova”, come indicato dall’avvocato Salvo Macrì, legale di parte civile. Di Blasi, da anni, denuncia episodi di inquinamento e contaminazione.