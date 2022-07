23^ Cronoscalata Giarre-Milo, inizia il fine settimana motoristico per Gianni Carfì

Il tracciato ha subito delle migliorie nel manto stradale e presenta un dislivello di 473 metri ed una pendenza media del 7,31%. La gara è suddivisa in due manche. A causa della difficoltà degli organizzatori di garantire il distanziamento sociale la gara non sarà aperta al pubblico, come confermato da Giuseppe Trovato, vicepresidente Automobile club Acireale, intervistato da Canale Sicilia. “Per venire incontro alle esigenze degli sportivi siciliani – ha proseguito Trovato – e non solo, abbiamo deciso di trasmettere la gara in diretta su scala regionale, su Etna Channel, sul canale 199, dalle 8 di domenica mattina fino alla conclusione. E ci sarà anche la consueta diretta streaming grazie al lavoro di Naxos Proracing”.