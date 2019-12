Il 23 dicembre del 1987 scoppiava la faida di Gela, il racconto di un ex carabiniere

“Con l’arrivo del 1990, galvanizzato dalla rassicurante e continua presenza del giovane Tenente Mario Mettifogo, all’epoca Comandante del Nucleo Operativo Radio Mobile, giunto a Gela in sostituzione di un suo parigrado, pur continuando a partecipare intensamente all’attivitá del reparto, venni trasferito alla Stazione di Gela, quale comandante. Comunque, anche se da lì a poco avrei cambiato di reparto, proseguii la mia intensa attività investigativa affiancando il mio superiore nelle varie attività di indagini connesse al grave fenomeno mafioso, che nel corso degli anni aveva fatto assurgere la città di Gela alla ribalta della cronaca nazionale tanto che, anche a seguito dell’uccisione dell’innocente casalinga Grazia Scimè, in un quotidiano dell’epoca, il giornalista Antonio Asaro così scrisse: “E Gela ridiventa Chicago. …Killer tra la folla: cinque feriti (4 sono donne)”. Tutto fu compromesso da quel 23 dicembre del 1987, quando con l’uccisione dei boss Lauretta e Coccomini si aprì la guerra di mafia a Gela. L’esperienza da me accumulata in tanti anni di attività svolta nel comprensorio di Gela conferma la mia supposizione investigativa perché in una certa fase della guerra di mafia ho potuto constatare nelle cosche la massiccia presenza di giovanissimi “soldati” di mafia, mandati a uccidere e a morire. Non a caso all’epoca si scrisse di “baby killer” e di “baby vittime”. Giovani disadattati, figli di famiglie sempre più disunite e senza positivi modelli sociali di riferimento in una splendida città abbruttita dalla violenza”

Ha mai avuto paura?

“Ero perfettamente consapevole del pericolo che correvo ma non avevo paura perché, secondo il mio ”io”, il carabiniere che dimostra paura muore tutti i giorni. L’unico mio timore era che potessero colpire la mia famiglia. Speravo sempre che se qualche criminale avesse deciso di farmi danno si rivolgesse solo a me, lasciando da parte i miei cari. A casa, però, non ho mai fatto trasparire questa mia preoccupazione, mostrandomi sereno, sicuro e ottimista”

Con che spirito ha operato in quasi mezzo secolo tra le fila dei Carabinieri?

“Con umanità e non ho mai dimenticato i buoni consigli che mi sono stati dati, come quello del capitano Rosario Molica che ripeteva fino all’inverosimile la parola “Humanitas”, dicendo che tale valore etico era sempre stato una prerogativa di tutti i militari dell’Arma Benemerita”.