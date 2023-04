25 Aprile, frase di Calamandrei nel manifesto celebrativo

ROMA (ITALPRESS) – “Domani, 25 aprile, ricorre il 78° Anniversario della Liberazione. Un giorno da celebrare come Festa di tutti gli italiani, di tutti noi. Il 25 aprile 1945 rappresenta una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica. Significò, infatti, per il nostro Paese, l’affermazione della democrazia e della libertà. La fine della guerra e la riconquistata indipendenza”. Così in una nota il ministero della Difesa.”In quel conflitto gli Italiani, civili e militari, offrirono grandi sacrifici e patirono numerosi lutti ma, alla fine, l’Italia fu nuovamente libera, unita e indipendente sotto un’unica Bandiera, con una grande volontà di ricostruzione, morale e materiale – prosegue la nota -. Ed è proprio il Tricolore il simbolo scelto per il manifesto celebrativo di quest’anno, accompagnato dalla frase “La libertà è come l’aria” dal discorso sulla Costituzione pronunciato nel 1955 da uno dei padri costituenti della Repubblica italiana, Piero Calamandrei”.”Parole che racchiudono un grande messaggio: la libertà, come la pace, non deve essere mai data per scontata. Valori che rappresentano i pilastri della nostra democrazia e che donne e uomini della Difesa sono impegnati a salvaguardare ogni giorno, oggi più che mai. Il manifesto celebrativo è stato affisso in tutti i comuni decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare e nelle principali città italiane, oltre che pubblicato sul sito e sui canali social della Difesa. La giornata del 25 aprile sarà commemorata con diversi momenti – spiega ancora il ministero -. La mattina, alle ore 09.00, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, renderà omaggio a tutti i Caduti con la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria. A seguire, il Presidente Mattarella, sempre accompagnato dal Ministro Crosetto, si recherà a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves per cerimonie connesse con il 78° Anniversario della Liberazione. Oggi, per le celebrazioni dedicate al 25 aprile, al Quirinale il Presidente Mattarella ha incontrato, insieme al Ministro Crosetto, gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane e Associazioni d’Arma. Viva l’Italia! Viva la libertà! Viva il 25 Aprile!”.- foto ufficio stampa Ministero della Difesa -(ITALPRESS).