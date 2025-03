“Zoe”, si conclude l’esperimento sociale di Angelo Famao e il tour nelle scuole con Save the woman

Gela. La musica come strumento di sensibilizzazione e cambiamento sociale: è questo l’obiettivo del progetto “ZOE: Musica e Consapevolezza – La Voce contro la Violenza”, ideato dal cantante neomelodico Angelo Famao in collaborazione con l’associazione Save The Woman. Un’iniziativa che ha portato il messaggio contro la violenza di genere direttamente nelle scuole, attraverso incontri con gli studenti per promuovere il rispetto e l’empatia nei rapporti interpersonali.

“La musica è un linguaggio universale e può aiutare a far riflettere i ragazzi su temi importanti come il rispetto e l’amore sano”, ha dichiarato il cantante, che ha voluto coinvolgere esperti per rendere il progetto ancora più efficace.

L’evento non si limita alla musica: Angelo Famao ha messo in atto quello che definisce un “esperimento sociale”. Invece di affrontare direttamente il tema della violenza, ha scelto di partire da un altro punto di vista: le diverse sfaccettature dell’amore.

“Non abbiamo parlato di violenza, ma dei tanti modi in cui si può vivere l’amore. Capire cosa significa amare in modo sano è il primo passo per prevenire la violenza”, ha spiegato Famao.

Il tour nelle scuole culminerà il 31 marzo alle ore 18:30 con un grande evento presso la Piccola Casa della Misericordia – Spazio Donna, in via dei Mille a Gela.