29 anni fa l’omicidio Giordano, il commerciante coraggioso ucciso per il no alla mafia

La foto di Gaetano oggi campeggia sulle pareti della sala riunioni dell’associazione antiracket, assieme ad altri eroi uccisi da Cosa Nostra, dai giudici Falcone e Borsellino a Boris Giuliano, passando per Libero Grassi, altro imprenditore simbolo della lotta al racket. Ricordare chi fosse Gaetano Giordano diventa un obbligo per una città che troppo spesso è portata a dimenticare. Al di là del ricordo dell’associazione antiracket che aveva commemorato Giordano anche in occasione della visita del Capo della Polizia in città lo scorso settembre, tutto tace da ogni parte, nessun evento, nessun convegno, nessuna dichiarazione ufficiale da parte delle Istituzioni per ricordare un eroe normale che con il suo coraggio ha cambiato il corso degli eventi e della storia in questa città. L’augurio è che qualcosa cambi per il trentennale che arriverà nel 2022 e per il quale l’associazione antiracket sta già lavorando.

“Ricordare chi ha dato la sua vita per la liberta’ è un dovere di tutti – spiega il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina che ha usato i social per testimoniare la vicinanza alla memoria di Giordano e alla famiglia – l’esempio di Gaetano Giordano, assassinato perché non si piegó alla prepotenza mafiosa, deve vivere in ognuno di noi, sempre”.