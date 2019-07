Videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti in strada, Comune conferma controlli

Gela. Ci sono ancora tante fasce della città decisamente in forte ritardo sulla raccolta differenziata. Come ha spiegato anche il sindaco Lucio Greco, tanti cittadini continuano a non rispettare i giorni di conferimento. In attesa dell’assegnazione della gara breve da un anno per il nuovo servizio, l’ente continuerà a controllare le aree più sensibili con il sistema di videosorveglianza mobile. Quattro telecamere sono già attive da circa un anno e negli ultimi giorni è stata autorizzata la spesa per il rinnovo delle relative sim dati e della garanzia del sistema.