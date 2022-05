300 bambini candidati al premio Kairòs per l’ inclusione

Gela. Il cineteatro Antidoto ha ospitato ieri pomeriggio 300 bambini coinvolti per la premiazione al concorso Kairos istituito dal Lions Club ambiente, territorio e cultura con il patrocinio del Comune di Gela e della Diocesi di Piazza Armerina. Un progetto che premia gli atti di solidarietà realizzati nella quotidianità e che si pone diametralmente opposto al bullismo che spesso imperversa nelle scuole.

Il Lions Club vuole risaltare gesti di accoglienza e solidarietà posti in essere nella quotidianità da ragazzi che nel silenzio ed in modo quasi invisibile aiutano a vivere meglio sia chi questi gesti li riceve come chi li compie.

Il club service ha deciso di abbracciare il progetto Kairos, destinato alle scuole di ogni ordine e grado, con il quale si vuole offrire uno spunto di riflessione ed approfondimento nei confronti della “diversità”, in modo che essa possa essere davvero vissuta come una ricchezza interiore per i ragazzi che saranno presto gli attori della società futura.