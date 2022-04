Tremila euro per la ludobarella grazie agli Urban Fabula

Gela.Una splendida serata a base di buona musica e grande solidarietà ha avuto luogo al teatro Eschilo.L’iniziativa del concerto benefico organizzato dal Lion club Gela Host e dal trio jazz Urban Fabula ha avuto grandissimo successo ed è stato accolto con entusiasmo dalla popolazione. In Molti hanno acquistato il biglietto pur sapendo di non potendo essere presenti all’evento. Altri ancora hanno contribuito in maniera diversa per raggiungere l’obiettivo che i due partner si erano preposti: l’acquisto di una ludo barella da donare al reparto di pediatria del Vittorio Emanuele di Gela per i bambini malati oncologici.