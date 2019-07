A 48 ore dalla scadenza il Gela mette punto. “Il Comune è causa del nostro fallimento”

Ma tutti avranno notato che nessun cantiere è stato aperto ancora . Quando da anni diciamo che non ci si può fidare degli amministratori locali diciamo proprio questo. E quando dicevamo che a Gela la cultura dello sport doveva trovare sintesi in amministratori attenti e lungimiranti stavamo solo annunciando che prima o poi il Gela Calcio avrebbe abbandonato la serie D. Nostro malgrado. In tre mesi non sono risusciti a far partire i lavori di manutenzione al Presti e non sono riusciti nemmeno a coinvolgere nuovi investitori che sarebbero stati utili a proseguire l’avventura del Gela Calcio in serie D e magari a far meglio. Riteniamo gli amministratori locali gli autori del fallimento del calcio a Gela”. L’assessore Di Stefano continua a ribadire che mercoledì inizieranno i primi interventi e che il ritardo di questi due giorno è semplicemente dovuto ad una normale organizzazione di lavoro dell’azienda che dovrà montare la gradinata.