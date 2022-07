79°anniversario dello sbarco: presentato il calendario degli eventi

Gela. Mancano ormai pochi giorni al 79° anniversario dello sbarco alleato sulle coste locali, con l’operazione “Husky” che aprì la strada all’avanzata delle truppe anti-tedesche. Stamattina si è riunito un tavolo direttivo per confrontarsi sulle varie fasi dell’organizzazione partita lo scorso 20 maggio. All’incontro hanno partecipato il sindaco Lucio Greco, il vice sindaco Terenziano di Stefano, i club service della città, il professore Nuccio Mulè e Alberto Lunetta, responsabile telecomunicazioni della base Usa Nas Sigonella collegato in video conferenza.Quest’anno si è scelto di dividere la commemorazione in due giornate, in modo da poter suddividere in modo adeguato i tanti appuntamenti inseriti in calendario, e poter dare ad ognuno il giusto rilievo.

Si partirà sabato 9 Luglio alle 9:00 da ponte Dirillo dove una rappresentanza dell’amministrazione comunale si recherà sul ponte, sito in contrada Feudo Nobile, per a deposizione di una corona. Alle 11:00 al cimitero monumentale autorità civili, militari, religiose e associazioni d’arma si ritroveranno per ricordare i caduti civili e militari dello sbarco alleato a Gela. Alle 12.30 una corona sarà depositata presso il monumento sotto il Casteluccio.Dalle 16:00 alle 18:00 per entrambi i giorni della memoria sarà aperta alla popolazione l’area espositiva sullo sbarco del 10 Luglio 1943 nel parco tematico “Gela in miniatura”.Per concludere la giornata i service della città hanno organizzato una conferenza sullo sbarco che si terrà presso l’ex chiesetta San Giovanni dalle ore 18 che vedrà relatori Maurizio Tosco e il professore Nuccio Mulè.

Domenica 10 Luglio, giorno dello sbarco, si inizierà alle 8,30 con la cerimonia al monumento dei caduti sul Lungomare. Alle 10 Sarà posta una corona sulla lapide in memoria dei caduti di viale mediterraneo e alle 11 :00 Si terrà la celebrazione della santa messa presso la chiesa Madre Maria S.S. Assunta in cielo.Dalle ore 17:00 alle 21:00 avrà luogo l’annullo filatelico di poste Italiane presso l‘ex dogana sita sul lungomare Federico II di Svevia. Nello stesso luogo alle 22:00 sarà proiettato un documentario sullo sbarco che concluderà in modo definitivo i festeggiamenti del 79° anniversario dello sbarco sulle coste di Gela.