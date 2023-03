8 marzo, i consiglieri di Unità progressista: “Sogniamo un mondo senza quote rosa”

Gela. Nella giornata dedicata ai diritti delle donne, i consiglieri comunali di “Unità progressista” pongono alcune riflessioni che proponiamo. “Parlare dell’8 marzo non è affatto semplice, il rischio è sempre quello di scadere nella retorica. Una giornata ricca di significato e valore che, purtroppo, negli anni è stata spesso svilita riducendola ad un insieme di frasi fatte e luoghi comuni se non addirittura ad un “carnevale” che ha, a volte, ottenuto un risultato lontano dallo spirito originario ossia ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche da un lato e le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in tutto il mondo, dall’altro. La giornata internazionale della donna non è una festa e non lo è mai stata. Nasce per ricordare e celebrare le operaie di una industria americana rimaste uccise in un incendio. E oggi, questa giornata, vogliamo dedicarla alle tante, troppe, donne vittime di violenza fisica e psicologica, di soprusi e alle tante vittime giornaliere di femminicidio. Essere donna nel terzo millennio non dovrebbe neppure essere una condizione da tutelare o preservare ma una condizione di normalità. Sogniamo un mondo nel quale le donne non debbano avere bisogno di quote rosa, di posti riservati, di giornate dedicate, sogniamo un mondo nel quale non ci si debba sorprendere di vedere una donna in una qualsiasi posizione lavorativa o sociale”, dicono i consiglieri Virginia Farruggia, Paola Giudice e Alessandra Ascia.