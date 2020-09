840 loculi Farello, rilanciato progetto: firma professionisti per attività preliminari

Gela. Hanno messo la firma sul provvedimento di incarico per le attività preliminari al progetto esecutivo, che dovrebbe condurre a realizzare 840 loculi comunali a Farello. Ieri, il sindaco Lucio Greco ha firmato un’altra ordinanza per la requisizione dalle confraternite (tredici si trovano senza più disponibilità di loculi). Oggi, a Palazzo di Città, i professionisti, due anni fa scelti per sorteggio dall’ex amministrazione Messinese, hanno accettato formalmente. Si occuperanno dei calcoli strutturali e delle verifiche per i collaudi. L’incarico, con un doppio ribasso del venti per cento (anche per le prestazioni aggiuntive) era stato affidato allo studio tecnico D’Angeli Carmelo e Associati. L’obiettivo sarebbe un rilancio dell’edilizia cimiteriale.