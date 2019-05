Ricevevano fondi comunitari nel nome di Cosa nostra, 12 arresti e sequestri in provincia

Caltanissetta. Dodici arresti e beni per sette milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del GICO del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caltanissetta, in collaborazione con lo S.C.I.C.O. – Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Il blitz, ancora in corso, prende spunto dall’operazione “Terre emerse” contro appartenenti e fiancheggiatori di Cosa Nostra. Sono accusati di aver gestito terreni del parco delle Madonie e dei Nebrodi per conto dell’associazione mafiosa, ricevendo anche finanziamenti comunitari per la gestione di imprese agricole riconducibili a membri del clan.