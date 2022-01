A Balate con microtelefono e dosi di droga, indagine su un detenuto: disposto sequestro

Gela. Le indagini sono in corso, dopo che a fine anno, all’interno del carcere di Balate, un detenuto ventinovenne è stato trovato in possesso di un microtelefono cellulare e di dosi di cocaina e hashish. Il giovane, cittadino bulgaro, è detenuto nella casa circondariale locale, per scontare una condanna definitiva. Gli agenti della penitenziaria, durante una perquisizione, hanno trovato sia la droga che il microtelefono. Pare che il detenuto li avesse nascosti negli slip, che indossava. E’ stato disposto il sequestro e i pm della procura hanno avviato indagini. Probabilmente, si cercherà di capire come abbia fatto il ventinovenne ad avere la disponibilità del microtelefono, forse per tenere contatti con l’esterno, e della droga. Sembrerebbe che fossero tutti in un involucro. Gli agenti della penitenziaria hanno effettuato il sequestro.