A Cantina sociale cala ancora il buio, “venga ripristinata l’illuminazione pubblica”

“In particolare, vorrei porre all’attenzione dell’amministrazione comunale l’enorme importanza dell’illuminazione pubblica, nei quartieri e nelle contrade della città, come quella in cui abito, con pochi pali funzionanti. Eppure innumerevoli sentenze di giurisprudenza amministrativa definiscono il servizio di illuminazione pubblica, come servizio pubblico essenziale – dice il sindacalista Antonino Mancuso che vive nel quartiere – a rilevanza economica, per il fatto che il beneficiario va individuato direttamente nella collettività e non nell’ente locale ed è per questo motivo che va reso in modo razionale e diffuso sul territorio poiché risponde ad una fondamentale esigenza di sicurezza per tutti i cittadini. Persino l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha dato la stessa definizione di servizio pubblico locale. In particolare, cito la deliberazione 110 del 19 dicembre 2012 nella quale l’autorità qualifica il servizio di illuminazione delle strade comunali come servizio pubblico locale, trattandosi di attività caratterizzata “sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionata in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all’ambito di intervento e su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico”.