A Casa Grazia il “premium international florence seven stars 2024”

Gela. A Casa Grazia, azienda vinicola siciliana della famiglia Brunetti, il Premium International Florence Seven Stars 2024 per la sezione “Arte del gusto International” . Il premio, vanto della città di Firenze, va alle migliori figure delle Arti, della Diplomazia, del Giornalismo, della Cultura e della Scienza, alle Imprese Innovative, a quel Made in Italy con capacità tali di generare significative ricadute positive negli ambiti sociali, culturali, ambientali e produttivi. La giuria, composta da giurati internazionali e presieduta dall’illustre Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, Carlo Franza, intellettuale di chiara fama, attraverso più sessioni di lavoro ha proceduto anche quest’anno alla rosa dei vincitori. ” Azienda leader per managerialità e produttività, passione, ricerca, sperimentazione, innovazione e comunicazione del brand- si legge nella motivazione del premio- che la segnalano agli osservatori italiani e stranieri. L’ azienda Casa Grazia vinicola è da incorniciare e premiare perchè meritoria del prezioso lavoro organizzativo che dalla Sicilia si propaga nel resto d’Italia e nel mondo e che la caratterizzano per l’altissima qualità certificata e per il grado di eccellenza tutta italiana”.