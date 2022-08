La collezione dell’Antica Sartoria Positano in una serata evento

Gela. Metti una sera d’agosto al tramonto magari aspettando quella brezza marina che tarda a tornare ma godendosi due ore di relax ammirando bellezze in passerella, arte, danza e musica. Tutto questo venerdì 19 agosto dalle 18,30 in via Sicani. La location è la stessa di sempre, sospesa per il rischio covid negli anni scorsi.

Clou della serata promossa dal centro Lilium In è sicuramente la sfilata di capi unici della boutique dell’Antica Sartoria Positano. Il nuovo catalogo di Antica Sartoria Positano è ancora più ricco e colorato. Abiti e accessori firmati Giacomo Cinque per uno stile unico, allegro e giovanile. Le fantasie e i tessuti tradizioni dello stile Positano, rendono questi capi perfetti per ogni occasione. Insomma, una moda originale, moderna e senza tempo