A Collura i settori lavori pubblici e Autorità urbana, coordina anche l’unità Pnrr

Gela. Ha appena ricevuto le “chiavi” dell’unità speciale Pnrr, appositamente strutturata in Comune per intercettare i finanziamenti e portare avanti le procedure in essere. L’architetto Antonino Collura dovrà però organizzare il lavoro tenendo in conto altri due settori. Gli è stato affidato infatti l’incarico, ad interim, per coordinare gli uffici dei lavori pubblici e occuparsi dell’Autorità Urbana, che sovraintende un altro capitolo sensibile, “Agenda Urbana”. Di fatto, dopo il rientro nei ranghi dirigenziali, l’architetto riprende da dove aveva lasciato. Il sindaco gli ha affidato quest’ulteriore incarico, per la necessità di ovviare all’addio dell’ormai ex dirigente Emanuele Tuccio, che ha lasciato il municipio per pensionamento.