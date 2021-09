A Farello crepe e scarsa manutenzione, segnalazioni da chi fa visita ai defunti

Gela. L’emergenza loculi è stata superata, con nuovi prefabbricati, che in questa fase hanno evitato ulteriori allarmi. A Farello, però, ci sono ancora carenze strutturali e chi frequenta il cimitero, per fare visita ai propri cari defunti, segnala situazioni piuttosto critiche. Alcune strutture interne presentano crepe e segni evidenti di cedimento. Anche sul piano della pulizia, andrebbe fatto molto di più e non solo a ridosso della ricorrenza di inizio novembre. Negli scorsi anni, diverse confraternite hanno costruito e in Comune pare che sia sotto verifica la possibilità di un ampliamento.