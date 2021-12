Gela. A Farello, non c’è pace per nessuno. In settimana, le nuove polemiche sulle condizioni del cimitero e sui mancati interventi di manutenzione. Nelle ultime ore, però, nuovi furti. Chi si reca abitualmente a Farello, per fare visita ai propri cari defunti, ha notato che sono spariti diversi corrimano in ferro.