La festa della Madonna delle Grazie in diretta streaming su telegela 647

Diretta su telegela 647

Una festa molto sentita in città, che la nostra emittente seguirà in diretta sin dal primo pomeriggio e fino al momento più toccante dell’ospedale Vittorio Emanuele. In studio Angela Tilaro con alcuni ospiti, mentre Giuseppe Fiorelli seguirà i momenti più emozionanti del fiume di fedeli. Un modo per consentire anche ai tanti gelesi che vivono lontano dalla propria città di seguire la ricorrenza.