A fine anno lascia Montana, va alla prefettura di Agrigento: emergenza piena per i dirigenti

Gela. A fine anno, la dotazione dei dirigenti comunali attualmente impegnati nei settori dell’ente è destinata ad una riduzione ulteriore. Andrà in aspettativa non retribuita per tre anni, così da ricoprire il ruolo dirigenziale alla prefettura di Agrigento, il dottor Giuseppe Montana, già comandante della polizia municipale. In estate, c’erano state le formalità di rito, con il reciproco scambio di note tra gli enti interessati. Montana ha confermato la volontà di accettare l’incarico alla prefettura agrigentina. Il trasferimento vero e proprio è slittato, in questi mesi, principalmente per le tante esigenze che si sono ripetute in municipio, compresa quella che ha condotto al dissesto. La prefettura di Agrigento ha chiesto di avere contezza dei tempi per l’arrivo proprio di Montana. Il sindaco Lucio Greco ha firmato la relativa determinazione.