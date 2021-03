A Gela il primato per auto incendiate, ecco la tesi di Pennisi

Gela. In città viene incendiata almeno una autovettura ogni due giorni. Le fiamme danneggiano 17 veicoli al mese per un totale di circa 200 l’anno. Si ipotizza il triste primato per il territorio gelese di un’autovettura incendiata ogni 2,6 abitanti. Un record unico in Italia. Almeno secondo Enrico Pennisi, autore di una tesi di studio del fenomeno delle auto incendiate a Gela che gli ha permesso di conseguire la laurea in Finanza aziendale presso l’ateneo di Catania. L’indagine, condotta col supporto del relatore Roberto Di Mari, docente in Modelli statistici per l’Economia e la finanza, ha messo in evidenza altri particolari interessanti. “L’obiettivo della tesi ha una duplice valenza – afferma Enrico Pennisi – in quanto mediante i modelli elaborati è possibile classificare i singoli roghi, sulla base delle caratteristiche osservate, e fornire determinati suggerimenti in merito alle misure preventive da poter adottare per meglio arginare questo fenomeno di stampo criminale”.