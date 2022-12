“A Greco nessun nome”, Licata: “Discussione aperta, no a veti del sindaco o di altri partiti”

Non ci saranno sì al buio. “La discussione è aperta – conclude – in questi tre anni, con il nostro lavoro abbiamo dimostrato che i risultati si possono raggiungere. In giunta possiamo ritornarci principalmente per un senso di responsabilità verso la città e non per altro. Ma condizioni non ne vogliamo da nessuno. Se invece c’è l’intenzione di isolare i civici, la giunta possono farla anche senza di noi. Non abbiamo mai chiesto posti o ruoli particolari. In questi tre anni abbiamo lavorato solo per la città. Appoggi esterni? Non capisco a cosa servano. E’ come scappare in un momento molto difficile per la città”. Una ripartenza con i civici è ancora possibile ma il sindaco prima di tutto dovrà fare chiarezza sugli obiettivi, senza scelte predeterminate.