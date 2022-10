A Iudice il premio “Trinacria circolare”, “nel mare dell’artista il dramma dei migranti”

Gela. Successo per la XVIII Giornata del Contemporaneo a Epicentro con la consegna del “Premio Trinacria Circolare” e “Impronta d’Autore” per l’artista Giovanni Iudice. La grande manifestazione internazionale promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del patrocinio di ICOM Italia e a Epicentro ha voluto celebrare la figura di Giovanni Iudice, l’artista del mare che da oltre venti anni rappresenta il dramma dei migranti. L’artista Giovanni Iudice si è raccontato nel Museo Epicentro in un dialogo introspettivo con l’architetto Rosario Andrea Cristelli, Direttore del Museo Epicentro che, ha cercato di tratteggiare trasversalmente la figura dell’artista di rilievo nel panorama culturale nazionale e il grandissimo valore umano della persona. Un dialogo profondo e coinvolgente che ha interessato il vasto pubblico che solo alla fine ha rotto il magico silenzio per contribuire con domande e attestati di stima per l’ospite d’onore. Durante il dialogo, l’architetto Cristelli ha letto una testimonianza della storica dell’arte Valentina Certo, impegnata all’estero nelle sue ricerche che teneva particolarmente a condividere un pensiero sull’artista. Il Premio “Trinacria Circolare” è stato consegnato dai fondatori di Epicentro Nino Abbate e Salva Mostaccio e subito dopo Giovanni Iudice ha impresso la sua “Impronta d’Autore” su mattonella d’argilla. La nuova formella di terracotta con l’impronta di Giovanni Iudice andrà quindi ad arricchire la collezione d’arte contemporanea del Museo Epicentro.