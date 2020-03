A La Cittadella la prima prova del campionato regionale enduro

Gela. Tutto pronto per la prima prova del campionato regionale mini enduro-moto storiche-enduro sprint, in programma domani con l’organizzazione del mc mx monte lungo a La Cittadella, nel rione Marchitello. In un solo giorno di manifestazione, si svolgeranno tre gare, con tre regolamenti diversi e tre separate premiazioni.

Le Mini enduro e le moto storiche saranno impegnate in una vera e propria gara (Domenica mattina) di ENDURO all’interno di un’unica area, senza attraversamento di asfalto, con due prove speciali e un piccolo trasferimento molto soft e controllo orario. Tutto ciò consentirà a tutti i piccoli piloti inferiori ai 14 anni di poter guidare le moto.