A Licata una nave cisterna contro la crisi idrica, anche in città una soluzione analoga?

E quella della nave cisterna è un’ipotesi che è anche al vaglio dell’Amministrazione Di Stefano che, per bocca dell’assessore con delega all’emergenza idrica Filippo Franzone, conferma che sono già state avviate le prime verifiche di fattibilità. Vanno avanti intanto i lavori per l’adeguamento del pozzo di Pantanelli come annunciato qualche giorno fa. Continuano intanto i contatti con Eni per aumentare in città la portata idrica che arriva dall’invaso del Ragoleto. Oggi intanto l’assessore Franzone ha accompagnato il sindaco Terenziano Di Stefano in Prefettura per un incontro voluto dagli agricoltori riguardo le condizioni delle dighe del territorio e gli eventuali interventi immediati.