A Manfria ancora rifiuti e inerti, discariche abusive nella frazione balneare

Gela. Manfria è finita al centro dell’attenzione anche dell’Arpa, per la presenza di discariche abusive, soprattutto di rifiuti speciali. Sono stati assunti provvedimenti per un’area in via Dei Gladioli, dove sono stati smaltiti materiali di risulta e amianto. Una situazione analoga, negli scorsi giorni, è stata segnalata in via Santa Maria degli Angeli. Anche in questo caso, ci sono rifiuti e inerti a ridosso della strada.