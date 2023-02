“A Manfria nessun avviso sull’allerta tsunami”, Passaniti: “Come cittadini di serie B”

Gela. I residenti di Manfria tornano a far sentire la loro voce e rispondono alle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Procivis dopo l’allerta tsunami dello scorso lunedì. “Se veramente le auto utilizzate per dare comunicazione ai cittadini erano così tante per quale motivo un paio non sono state mandate subito a Manfria?Siamo forse cittadini di serie B?”, si chiede Giuseppe Passaniti.