“A Manfria non arrivano le forniture d’acqua con le autobotti”, diverse famiglie in difficoltà

Gela. Da diversi giorni, le autobotti di Caltaqua non starebbero più raggiungendo Manfria, per le forniture ai residenti. Tante famiglie, che vivono stabilmente nella frazione balneare, sono rimaste a secco. Adesso, viene chiesto che il servizio riprenda. “Ho già ricevuto diverse segnalazioni da residenti – dice il capogruppo del Pd Gaetano Orlando – pare che Caltaqua non stia provvedendo al servizio di trasporto dell’acqua. Non avrebbe ancora raggiunto un accordo con i proprietari delle autobotti private, che quindi non starebbero operando. Chiedo anche all’amministrazione comunale di effettuare una verifica, ripristinando prima possibile le forniture. Ci sono famiglie che hanno anziani e disabili a carico e non possono certo rimanere senza acqua”.