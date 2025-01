A Messina protocollo con Gruppo FS, Lo Bosco “Passo avanti per mobilità sostenibile”

MESSINA (ITALPRESS) – “A Messina, un passo avanti per la rigenerazione urbana e il potenziamento infrastrutturale e la valorizzazione del sistema città-ferrovia-mobilità”. Così il Presidente RFI, Dario Lo Bosco, che aggiunge: “Oggi abbiamo firmato un Protocollo d’Intesa strategico per il futuro della Città dello Stretto e la Sicilia. Insieme al Comune di Messina, Regione Siciliana, Stretto di Messina spa e FS Sistemi Urbani, RFI Rete Ferroviaria Italiana contribuirà alla valorizzazione delle aree ferroviarie del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel territorio comunale”. “L’accordo – spiega – prevede la creazione di una Cabina di Regia e di un Tavolo Tecnico per definire interventi di riuso e rigenerazione, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione modale e ricucire gli spazi urbani con il waterfront. Un progetto di cui si occuperà anche Italferr, la società di ingegneria del Gruppo FS, che guarda lontano, in linea con il ruolo strategico dello Stretto di Messina nel corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo e con le trasformazioni infrastrutturali previste per il futuro collegamento stabile fra Sicilia e Calabria”. “Un impegno concreto per il territorio, per la mobilità sostenibile e per lo sviluppo delle aree urbane, in chiave ambientale – sottolinea Lo Bosco -, da realizzare al meglio per la rigenerazione urbana del territorio, assieme alle istituzioni interessate ed alle università con il know how italiano che rappresenta con FS un’eccellenza italiana nel mondo. Grazie al Ministro Salvini, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Morelli che ha presenziato alla firma del protocollo di oggi, all’AD di Stretto Ciucci, al Sindaco Basile ed al Presidente Schifani che è sempre da stimolo per i processi di ottimizzazione infrastrutturale in Sicilia, a cui ha contribuito con un ‘cambio di passo’ straordinario”.– foto ufficio stampa Rfi – (ITALPRESS).