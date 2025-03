A Messina sequestrati 2 chili di cocaina e 40 di hashish

MESSINA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando provinciale, in due distinte operazioni, hanno sequestrato circa 2 chili di cocaina e quasi 40 chili di hashish in transito sullo Stretto di Messina, arrestando tre responsabili. Grazie al fiuto di un cane antidroga, durante il controllo di un’auto appena sbarcata dalla costa calabra e condotta da un giovane di origini straniere, i militari hanno sequestrato due panetti contenenti oltre 2 chili di cocaina, abilmente occultati all’interno dei sedili anteriori del mezzo.

La sostanza stupefacente, contraddistinta dal simbolo di un peperoncino rosso, avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio siciliane, secondo una stima degli investigatori, circa 650 mila euro. L’indagato è stato tratto in arresto per traffico di droga ed accompagnato alla casa circondariale di Gazzi.

Lo stesso giorno, sempre presso la Rada San Francesco, i Finanzieri hanno sottoposto a controllo i passeggeri di un pullman di linea proveniente dal centro Italia, tra cui un uomo originario del Marocco che deteneva, all’interno del trolley con cui viaggiava, oltre 33 chili di hashish, del valore di oltre 300 mila euro. Per tentare di occultare il forte odore della sostanza stupefacente, l’uomo aveva avvolto i panetti in voluminose coperte di pile e cosparso tutto con polvere di caffè.

Le Fiamme gialle hanno tratto in arresto il corriere ed il connazionale che lo attendeva, con la propria auto, all’arrivo del pullman presso la stazione etnea. Nell’abitazione di Catania, dove entrambi dimoravano, nel corso di una perquisizione, sono stati trovati e sottoposti a sequestro altri 4,6 chili di hashish.

– Foto video Gdf –

(ITALPRESS).