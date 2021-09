A Monreale nozze reali tra Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte

PALERMO (ITALPRESS) – Grande attesa a Monreale per il matrimonio tra il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie Duca di Noto e Lady Charlotte Lindesay-Bethune. Le nozze reali si celebreranno il 25 settembre nella cittadina alle porte di Palermo. L’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo mai aveva assistito al passaggio di tanti ‘reali e nobili passeggeri” come in questa settimana, notevole l’apparato di sicurezza aprotezione predisposto dall’Autorità di Governo. Sfrecciare di auto private con vetri offuscati che dagli arrivi dello scalo aeroportuale di Punta Raisi, conducono i pochi invitati eletti a partecipare alla kermesse reale, come ormai chiamata da molti.Molta attesa in città per l’arrivo dei Borbone Due Sicilie e dei loro ospiti dalle Famiglie reali europee e tanta curiosità per questa riservatissima famiglia “Duosiciliana” che,contraddistinta da uno stile di vita sobrio ed elegante, è connubio tra tradizione e modernità.A parte la celebrazione del matrimonio a Monreale il 25 settembre, il programma del “Royal wedding alla siciliana”, rimane conosciuto ai soli invitati e sembra impossibilepenetrare la rete di protezione a salvaguardia della privacy degli sposi Reali e della relative famiglie.Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie è nato a Madrid il 30 giugno 1996. E’ figlio primogenito del capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, il Principe Don Pedro, Duca di Calabria, Conte di Caserta e di Donna Sofia Landaluce y Melgarejo, pronipote dei Duchi di San Fernando de Quiroga. Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune è figlia di James Randolph Lindesay-Bethune, sedicesimo Conte di Lindsay, e DianaMary Chamberlayne-Macdonald, Contessa di Lindsay, figlia di un gentiluomo della Regina. (ITALPRESS).