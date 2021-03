A Montelungo cantiere “fai da te”, transenne improvvisate con rifiuti e vecchi mobili

Gela. Il ponte di Montelungo, che venne anche sottoposto a provvedimenti di interdizione per il rischio di cedimenti, ormai sembra terra di nessuno. Addirittura, nelle ultime ore, sono apparse riparazioni “fai da te”, con una gettata di calcestruzzo per sanare un dislivello che si era formato su un tratto della struttura. Un’operazione che non è passata inosservata. Qualche automobilista ha subito notato il cantiere improvvisato, “transennato” con sacchi di rifiuti e vecchia mobilia. I pericoli sono sotto gli occhi di tutti, ma ormai ogni cosa pare possibile. Chiunque può improvvisare “cantieri” non autorizzati lungo una struttura viaria, che sulla carta dovrebbe essere sicura ed efficiente.