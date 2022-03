A Palermo il 2 aprile il Gonzaga City Day

PALERMO (ITALPRESS) – Apertura alla città, solidarietà all’Ucraina e oltre 50 tra laboratori e attività sportive, fruibili gratuitamente da tutti: dai più piccoli ai giovani coinvolgendo pure adulti e famiglie.

Tra le iniziative, anche una mostra itinerante su Gianni Rodari.

L’evento è previsto sabato 2 Aprile, no stop dalle 10 alle 17.

“Gonzaga CITY Day” sarà una giornata in cui la comunità del campus allarga i propri confini fisici e simbolici a tutta la città.

In particolare, l’obiettivo della giornata sarà quello di: riscoprire il piacere dell’incontro, ritornando a guardarsi negli occhi, coltivando le relazioni dopo due anni in cui tutti questi semplici gesti sono stati molto limitati; vivere a contatto con la natura e gli ampi spazi verdi che il campus regala e che il tempo della pandemia ha insegnato a guardare anche in modo diverso; fare sperimentare ai bambini e ragazzi e alle famiglie occasioni di creatività, di sport, di divertimento, di gioco intergenerazionale ed inclusivo; accogliere anche bambini e famiglie, scuole, associazioni, federazioni sportive della città e offrire loro l’opportunità di trascorre una giornata al campus usufruendo di tutte le opportunità; condividere l’impegno e la solidarietà per l’Ucraina. Infatti, per chi lo vorrà, durante la giornata, sarà allestito un info point per conoscere tutte le attività che la comunità dei gesuiti sta promuovendo per sostenere i profughi ucraini.

Ogni persona partecipante potrà scegliere a quale degli oltre 50 laboratori e attività sportive partecipare. I laboratori ruotano su 8 dimensioni che caratterizzano la proposta educativa del Gonzaga: Sport & Salute, Ecologia & Ambiente, Digitale &Tecnologie, Arte & Creatività, Cittadinanza Globale & Multilinguismo, Spiritualità & Scelte di Vita, Sociale & Politico, Culture & Comunicazione.

Per ciascuna di queste dimensioni, saranno proposti dai docenti ed educatori del campus (Scuola, International School Palermo, Polisportiva) alcuni laboratori in italiano o in inglese e attività sportive specifiche per ciascuna fascia d’età: 3-5 anni, 6-10 anni, 11-13 anni e 14-18 anni, della durata di 1h e 30. Molti laboratori sono aperti anche agli adulti, in forma di dinamica genitori-figli. Al termine di un turno di laboratori, chi lo desidera potrà proseguire scegliendo e partecipando ad un altro laboratorio del turno successivo; in questo modo si potranno fare diverse esperienze divertenti e stimolanti.

Per partecipare alla giornata è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.gle/m7Y1pjj415pANcAg7 Per l’accesso al campus i genitori dovranno esibire il Green Pass.

A tutti sarà misurata la temperatura e sarà raccomandato il rispetto dell’uso della mascherina FFP2.

“Con la fine dello stato di emergenza – ha detto P. Vitangelo Denora, Direttore Generale del Gonzaga Campus – nonostante l’invito sia quello di agire ancora con prudenza e vigilanza, tutti sentiamo il bisogno, dai più piccoli ai più grandi, di ritornare a respirare, di vivere il futuro come una promessa e non come una minaccia, di ritrovare il piacere e il gusto di riappropriarci di spazi di libertà e di relazione che, sebbene ci siano stati – anche se in maniera limitata – ci hanno costretto per tanto tempo a vivere distanti”.

“Certo, mai avremmo immaginato che dopo una pandemia mondiale, a due passi dal nostro Paese – continua P. Denora – potesse accadere una guerra e che bambini, giovani, adulti potessero vivere il dramma che stanno vivendo. Anche in questo, la nostra comunità non sta mancando di fare la sua parte: di rileggere il tempo che viviamo anche all’interno delle nostre attività educative, di manifestare concretamente la vicinanza e la solidarietà a dei profughi accolti nelle case famiglia di Sighet (Romania), di immaginare di accogliere alcuni bambini ucraini all’interno delle nostre scuole per offrire loro delle opportunità che gli sono state negate.

Ogni giorno, all’interno della nostra comunità, facciamo esperienza di come un mondo nuovo sia possibile. Nella nostra scuola italiana, internazionale e nella scuola di italiano per stranieri convivono esperienze, sensibilità, provenienze e nazionalità, prospettive religiose diverse. E mai come adesso sentiamo l’urgenza e il desiderio di testimoniare e dire che un mondo fraterno, nel rispetto delle differenze, è possibile; che tutti i bambini e i giovani meritano di ricevere in eredità una città, un mondo di pace e di opportunità di crescita. Un mondo in cui sia possibile giocare, crescere e vivere bene.

La proposta non è solo per alcuni ma per tutti. Pertanto – aggiunge infine -, crediamo che vivere una giornata all’insegna del gioco, dei laboratori, dello sport, della solidarietà possa essere un’occasione bella che offriamo alla città e che ci offriamo reciprocamente, condividendola con tutti coloro i quali desiderano recuperare il gusto di stare insieme”.

Tra le iniziative della giornata sarà possibile visitare negli spazi del campus, una mostra itinerante dedicata a Gianni Rodari, di cui a cento anni dalla nascita celebriamo la preziosa eredità.

La mostra è organizzata in collaborazione con l’Università LUMSA di Palermo. Per l’occasione sarà inaugurata e sarà visitabile per tutto il mese di aprile.

