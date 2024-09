A Palermo la “Coppa degli Assi” ed il 2^ Memorial Lucio Tasca d’Almerita

PALERMO (ITALPRESS) – E’ iniziata la 39esima edizione della “Coppa degli Assi”, in programma al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo e articolata in quattro giornate, sino a domenica prossima, con prove sia al mattino sia al pomeriggio. Tasca d’Almerita è anche per il 2024 Main Partner della Coppa degli Assi. Una passione comune per la terra e i cavalli ha dato origine al profondo legame tra la storica famiglia di viticoltori Tasca d’Almerita e l’evento. Lucio Tasca d’Almerita, indimenticabile cavaliere, è stato l’unico siciliano a partecipare ai Giochi Olimpici, rappresentando l’Italia nella squadra di completo a Roma nel 1960. Già nel 1957, aveva gareggiato a Londra, in quello che poi sarebbe diventato il Campionato Europeo, sotto la guida di Tommaso Lequio di Assaba, cui è dedicato il campo in erba de La Favorita. Per commemorare il cavaliere palermitano, domenica 29 settembre si terrà la seconda edizione del Memorial Lucio Tasca d’Almerita. Al vincitore del 39° Gran Premio Coppa degli Assi verranno assegnate, come da tradizione, tante bottiglie di Leone – il blend di Tenuta Regaleali – quante corrispondono al suo peso, inclusi sella e finimenti.La più importante delle gare è prevista per domenica pomeriggio: il “Gran Prix Coppa degli Assi-FEI Longines Ranking Group C”, dotato del montepremi più elevato (80mila euro), con altezza degli ostacoli a 1,50 metri. Complessivamente saranno impegnati oltre 400 binomi, tra Amazzoni e Cavalieri, provenienti da nove Paesi europei, inclusa l’Italia, alcuni dei quali gareggeranno, nelle diverse competizioni, anche con cavalli differenti per età, genere e caratteristiche.– foto ufficio stampa Tasca d’Almerita –(ITALPRESS).