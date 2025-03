A Palermo la tappa di presentazione dell’Unicredit Start Lab

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit Start Lab torna nel 2025 con una nuova edizione del suo programma di successo dedicato alle startup e PMI innovative italiane. Il roadshow nazionale, partito da Milano e già passato per Verona, Bologna, Torino, Roma, Napoli, ha fatto tappa oggi a Palermo. “Con UniCredit Start Lab, da oltre 10 anni, incoraggiamo lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali attraverso un sostegno strutturato all’innovazione e alle nuove tecnologie”, afferma Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit.

“La Sicilia sta dimostrando di avere un grande potenziale come hub per l’innovazione nel Mediterraneo e UniCredit vuole contribuire in prima linea alla crescita di queste realtà innovative anche facendo leva sulle sinergie con il nostro network di imprese Corporate clienti. Siamo fortemente impegnati a sostenere le start up e con UniCredit Start Lab siamo alla ricerca proprio di quelle iniziative a più alto potenziale che possono fungere da volano di sviluppo per la nostra Isola”.

La Sicilia sta vivendo una vera e propria rinascita tecnologica. Palermo, unica città italiana nella classifica mondiale dell’Executive Nomad Index di Savills, si posiziona al 22° posto tra le destinazioni preferite dai nomadi digitali, superando piazze come Abu Dhabi e Miami. Non solo: l’isola dimostra una crescente capacità di attrarre investitori internazionali, come testimoniato dalla Mediterranean Startup World Cup 2024 che ha portato a Palermo oltre 30 investitori internazionali. Con 690 realtà innovative (577 startup e 113 PMI innovative) la Sicilia si conferma terra fertile per l’innovazione.

L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco dell’ecosistema innovativo: da Marcantonio Ruisi dell’Università degli Studi di Palermo che ha illustrato le strategie dell’ateneo per favorire il trasferimento tecnologico, a Giusy Stanziola di UniCredit Start Lab, che da oltre 10 anni accompagna progetti innovativi. Bénédicte Peillon di Nativa ha approfondito il valore della sostenibilità nelle imprese del futuro, mentre Francesco Cracolici (NomadicMinds), Marcello De Falco (Lira LTD), Susanna Zuccarini (Invitalia), Giacomo Giurazza (Vertis SGR), Giuseppe Miroddi (UniCredit) e Giuliano La Barbera (FullTruck) hanno fornito una panoramica sugli strumenti di finanziamento più adatti alle startup. Moderatore dell’evento Danilo Mazzara, con i saluti iniziali di Ugo Parodi Giusino, CEO e Founder di Magnisi.

In 11 anni di attività, attraverso il progetto Start Lab, UniCredit ha valutato oltre 8 mila progetti imprenditoriali, ha accompagnato 630 start-up italiane verso percorsi di crescita (con 4,2 miliardi di investimenti raccolti), e ha selezionato 35 startup quali partner e fornitori di servizi alla banca stessa. Questo percorso ha portato UniCredit a diventare negli anni banca di riferimento per le start-up e PMI innovative italiane “Tech”, con oltre 2.300 neoimprese finanziate. Nell’edizione 2024 di UniCredit Start Lab, cha ha visto il coinvolgimento di circa 200 partner a livello nazionale tra incubatori ed acceleratori, sono state avanzate oltre 650 candidature da parte di start up e PMI innovative; di queste 37 sono giunte dalla Sicilia, coinvolgendo 15 partner strategici.

Confermati anche per quest’anno i 5 settori di riferimento per UniCredit Start Lab: Clean Tech (Energie rinnovabili, Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Trattamento dei rifiuti), Innovative Made in Italy (Agrifood, Fashion & Design, Nanotecnologie, Robotica, Meccanica, Turismo e Industria 5.0), Digital (AI, SaaS, B2B Services& Platform, Hardware, Fintech, IoT), Life Science (Biotecnologie, Farmaceutica, Dispositivi Medici, Digital Health, Tecnologie di assistenza) e Impact Innovation (Prodotti e servizi innovativi capaci di generare un impatto sociale o ambientale). Le 10 startup selezionate per ognuna delle 5 categorie potranno accedere alla piattaforma di Start Lab che prevede: Partecipazione ad attività di business e investment matching con controparti industriali e finanziarie del network di UniCredit (95 le iniziative organizzate negli anni scorsi).

Accesso alla piattaforma internazionale di UniCredit, banca paneuropea leader in 13 Paesi, attraverso la partecipazione a Tech Day internazionali, l’accesso prioritario al Global Startup Program promosso da ICE e a una rete di investitori esteri. Piattaforma a impatto composta da iniziative ad hoc per female founders, un verticale di dedicato all’impact innovation e la partecipazione a diversi ESG TECH DAY organizzati da UniCredit. Training manageriale avanzato, tramite la Startup Academy e workshop tematici. Programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione; l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita.

Premio di 10.000 euro per la prima classificata di ogni categoria. Nel corso della presentazione sono state approfondite le sfide e le opportunità nello sviluppo di una tech company, con particolare attenzione ai principali strumenti finanziari a disposizione per competere sul mercato. Un particolare focus è stato dedicato ad approfondire come la sostenibilità crea valore economico, sociale e ambientale a lungo termine per le startup.

– Foto Ufficio stampa Unicredit –

(ITALPRESS).