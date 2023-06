A Palermo torna l’illuminazione nel Parco della Favorita

PALERMO (ITALPRESS) – Torna in funzione un lungo tratto di illuminazione di viale Ercole, all’interno del parco della Favorita, a Palermo. Gli operatori di AMG Energia hanno eseguito i lavori di ripristino dell’impianto che era stato disattivato perchè danneggiato da un ingente furto di rame. I punti luce riaccesi nel tratto Niscemi-piazzale dei Matrimoni, suddivisi in tre circuiti, sono oltre un centinaio. Sono stati ricollocati circa 5 chilometri di cavo in alluminio e ripristinate le connessioni elettriche, riattivando le linee di alimentazione. I nuovi cavi in alluminio hanno sostituito quelli tradizionali di rame: dal punto di vista della conducibilità e della resistenza, l’alluminio, anche se con sezioni dei cavi differenti, ha una resa tecnica equiparabile a quella del rame ma è molto meno appetibile per il prezzo inferiore.“Ringrazio gli operatori della società che hanno effettuato l’intervento – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – in modo da garantire il funzionamento dell’illuminazione e il ripristino delle condizioni di sicurezza già a partire da mercoledì sera, in considerazione delle due date del concerto di Vasco Rossi e del vasto afflusso di pubblico nella zona”.Foto ufficio stampa AMG Energia. (ITALPRESS).