A PIERFRANCESCO FAVINO IL “TENDERCAPITAL PRODUCTIONS PRIZE”

MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito dei Vanity Fair Awards, Pierfrancesco Favino ha ricevuto il “Tendercapital Productions Prize” da parte di Moreno Zani, presidente Tendercapital.

Si tratta della prima edizione del premio e del debutto ufficiale di Tendercapital Productions al Festival “Vanity Fair Stories 2019”. Il riconoscimento è un omaggio alla carriera di Favino ed è volto a suggellare la prima collaborazione con Tendercapital Productions, attraverso il film “Padre Nostro”, in cui l’attore è protagonista. “E’ un onore premiare un uomo di cinema che ha rivestito molteplici ruoli e che rappresenta un riferimento nel panorama nazionale, anche per le future generazioni di artisti. Per noi è un privilegio aver iniziato una collaborazione con Pierfrancesco attraverso il film ‘Padre Nostro’, in corso di lavorazione. Siamo certi che questa sinergia professionale continuerà nel tempo”, ha dichiarato Moreno Zani, durante la cerimonia di premiazione. Il film “Padre Nostro” diretto da Claudio Noce, basato su fatti di cronaca, racconterà la storia di una straordinaria amicizia nonostante il contesto in cui i protagonisti crescono e vivono.

(ITALPRESS).