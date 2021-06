La Polizia di Niscemi chiude al pubblico, il Questore: “Ma non andremo via”

Nel corso della conferenza ha tenuto a precisare che: “la Polizia di Stato non va via da Niscemi, l’impegno storico che quel presidio di polizia assicura da trent’anni a quel territorio, continuerà a essere assicurato dai poliziotti anche se l’edificio dovesse chiudere a gennaio. Ringrazio il Prefetto e il Sindaco – prosegue il Questore – per essersi attivati in modo fattivo in quest’ultimo periodo per cercare una soluzione e risolvere il problema”.

Il prefetto si è subito attivato. Ci sono stati contatti con il sindaco ed il ministero dell’Interno ed altri enti interessati alla questione. Ci sono stati progetti di privati ma non gli edifici proposti non sono idonei come strutture strategiche il cui investimento. Servono 2 milioni di euro ma il Comune non può spenderli perchè si trova in fase di pre dissesto.