A rischio i fondi per le ex discariche industriali? Farruggia: “Non si possono perdere”

Gela. Oltre venti milioni di euro per la messa in sicurezza di due ex discariche industriali sono a forte rischio. Il consigliere comunale Virginia Farruggia, come avevamo già anticipato la scorsa settimana, ha portato la questione all’assise civica, con un’interrogazione. Ha chiesto spiegazioni all’assessore al ramo, Cristian Malluzzo. Farruggia ha citato il contenuto di una recente nota, fatta pervenire in municipio dal dipartimento regionale. Sono stati sforati i termini per la trasmissione dei documenti di indirizzo della progettazione. Malluzzo ha fatto riferimento ad un’attività di ricognizione che è in corso. Si dovrebbe provvedere entro il 15 aprile. L’amministrazione comunale pare indirizzata alla costituzione di un gruppo di lavoro che possa seguire le due procedure per le discariche Cipolla e Marabusca, che nei decenni hanno generato contaminazioni anche del sottosuolo. Il vero peso che grava sulle due procedure, con il municipio che è soggetto attuatore, è quello della progettazione. Per attività molto complesse, a Palazzo di Città, come più volte sottolineato, mancano funzionari e dipendenti che possano concentrare il loro lavoro solo su questi interventi. Malluzzo ha spiegato che ci sono interlocuzioni con Sogesid, la società che opera in house per il Ministero della transizione ecologica e per quello delle infrastrutture. Potrebbe fare da supporto proprio nella fase di progettazione e in quelle successive. “Non possiamo permetterci di perdere questi fondi – ha detto Farruggia – sono molto preoccupata perché già il contenuto della nota della Regione è chiaro. Penso inoltre che quanto sta accadendo con i dirigenti, incida anche su procedure delicate e importanti come queste”. Il riferimento è anche alle dimissioni dell’ingegnere Grazia Cosentino, che ha seguito gli iter. Al momento, sono in carico all’attuale dirigente del settore ambiente, in attesa di una nuova assunzione, che pare possa slittare ancora.