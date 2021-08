A Roccazzelle intervengono i residenti, aree verdi ripulite e manutenzione “fai da te”

Gela. Le segnalazioni al Comune non sono mancate, ma alla fine i residenti della zona di via Dell’Alloro, a Roccazzelle, hanno scelto di intervenire direttamente e senza aiuti da nessuno. Sono state ripulite alcune aree verdi e le strade, anche quelle di accesso alla spiaggia. I residenti, in maniera “fai da te”, non si sono risparmiati neanche con la segnaletiche. Hanno collocato cartelli e segnali, anche a tutela dei bambini che vivono e giocano tra quelle strade.