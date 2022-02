A Roma si celebra il funerale delle tv locali, editori in protesta al Mi.Se

(ANSA) Gli editori delle 80 emittenti siciliane, escluse dalla transizione del sistema radiotelevisivo verso la nuova tecnologia, hanno dato mandato all’avvocato Antonio Ingroia di presentare alla Procura di Roma un esposto-denuncia per tutelare il diritto all’informazione. Una rappresentanza stamane è davanti alla sede del Mise per protestare dopo l’incontro on line di ieri pomeriggio che non ha portato alcuna novità. In collegamento dal Mise erano presenti Marco Bani portavoce della sottosegretaria Ascani; la dirigente del Mise, Eva Spina; il portavoce del presidente della Regione siciliana, Michela Giuffrida; i rappresentanti di Raiway, Agcom e Renato Stramondo che rappresentava le emittenti di Confindustria. Nell’incontro il rappresentante delle emittenti locali, Sebastiano Roccaro, giornalista ed editore, ha sollevato la questione relativa al “diritto all’informazione, interruzione di pubblico servizio e la mancata assegnazione di una frequenza di secondo livello su Catania e Siracusa, penalizzate da un piano di assegnazione delle frequenze che non tiene conto delle emittenti presenti sul territorio”, senza considerare “la presunta incostituzionalità del bando”.