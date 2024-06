A San Giacomo è emergenza acqua: “Saltato il turno, siamo disperati”

Gela. “Il quartiere sta implodendo. Non sappiamo cosa possa accadere”. L’emergenza idrica a San Giacomo è ormai gravissima. Il turno di distribuzione è saltato, sia per la parte alta sia per quella bassa. “Ci sono intere famiglie, disabili, anziani e malati, che non ricevono acqua ormai da otto giorni”, fanno sapere dal comitato di quartiere. “Capiamo che i turni vadano disposti razionando, vista la situazione, ma non è accettabile che salti l’intero turno, non sappiamo come fare”, aggiungono.